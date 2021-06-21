08:15, 21 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 966 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 228,
город Алматы - 174,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 26,
Алматинская область - 56,
Атырауская область - 124,
Восточно-Казахстанская область - 69,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 50,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 28,
Павлодарская область - 53,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 385043.