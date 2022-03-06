08:15, 06 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 960 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 535,
Акмолинская область - 69,
Алматинская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 112,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 44,
Костанайская область - 51,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 30,
Северо-Казахстанская область - 69.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1276577.