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    08:15, 15 Март 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 958 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

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    В разрезе регионов:

    город Алматы - 174,

    Акмолинская область - 2,

    Актюбинская область - 21,

    Алматинская область - 150,

    Атырауская область - 16,

    Восточно-Казахстанская область - 12,

    Жамбылская область - 309,

    Западно-Казахстанская область - 214,

    Карагандинская область - 22,

    Костанайская область - 7,

    Кызылординская область - 1,

    Павлодарская область - 20,

    Северо-Казахстанская область - 8,

    Туркестанская область - 2.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1282140.

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    Официальные источники (служебная)
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