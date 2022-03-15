08:15, 15 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 958 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Алматы - 174,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 150,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 309,
Западно-Казахстанская область - 214,
Карагандинская область - 22,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 1,
Павлодарская область - 20,
Северо-Казахстанская область - 8,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1282140.