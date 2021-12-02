08:15, 02 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 952 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 89,
город Алматы - 185,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 72,
Алматинская область - 57,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 230,
Карагандинская область - 117,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 11,
Павлодарская область - 17,
Северо-Казахстанская область - 82,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 938335.