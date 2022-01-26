08:15, 26 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 9360 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4254,
город Алматы - 1967,
город Шымкент - 112,
Акмолинская область - 48,
Алматинская область - 307,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 225,
Жамбылская область - 73,
Западно-Казахстанская область - 121,
Карагандинская область - 884,
Костанайская область - 98,
Кызылординская область - 196,
Мангистауская область - 54,
Павлодарская область - 690,
Северо-Казахстанская область - 248,
Туркестанская область - 41.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1009910.