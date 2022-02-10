08:15, 10 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 9334 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 211
город Алматы - 1288
Акмолинская область - 907
Актюбинская область - 396
Алматинская область - 426
Атырауская область - 314
Восточно-Казахстанская область - 429
Жамбылская область - 71
Западно-Казахстанская область - 228
Карагандинская область - 2827
Костанайская область - 762
Кызылординская область - 58
Мангистауская область - 179
Павлодарская область - 798
Северо-Казахстанская область - 340
Туркестанская область - 100
Итого выздоровевших в Казахстане - 1197805.