08:15, 10 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 190,
город Алматы - 117,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 48,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 34,
Костанайская область - 120,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 142,
Туркестанская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 946451.