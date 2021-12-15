08:15, 15 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 921 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 88,
город Алматы - 59,
Акмолинская область - 69,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 5,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 57,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 31,
Карагандинская область - 130,
Костанайская область - 253,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 130,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 950318.