08:15, 28 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 156,
город Алматы - 276,
город Шымкент - 32,
Акмолинская область - 40,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 136,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 36,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 90,
Карагандинская область - 74,
Костанайская область - 11,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 28,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 216380.