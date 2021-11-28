08:15, 28 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 879 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 156,
город Алматы - 117,
город Шымкент - 23,
Акмолинская область - 85,
Алматинская область - 44,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 89,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 22,
Карагандинская область - 48,
Костанайская область - 193,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 26,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 933986