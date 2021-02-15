08:15, 15 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 156, город Алматы - 25, Акмолинская область - 167, Алматинская область - 62, Атырауская область - 109, Восточно-Казахстанская область - 17, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область - 61, Костанайская область - 7, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 9, Павлодарская область - 123, Северо-Казахстанская область - 52, Туркестанская область - 36.
Итого выздоровевших в Казахстане - 185205.