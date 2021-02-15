За прошедшие сутки в Казахстане 866 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 156, город Алматы - 25, Акмолинская область - 167, Алматинская область - 62, Атырауская область - 109, Восточно-Казахстанская область - 17, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область - 61, Костанайская область - 7, Кызылординская область - 3, Мангыстауская область - 9, Павлодарская область - 123, Северо-Казахстанская область - 52, Туркестанская область - 36.

Итого выздоровевших в Казахстане – 185 205.