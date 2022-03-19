08:15, 19 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 864 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4,
город Алматы - 34,
Акмолинская область - 5,
Актюбинская область - 185,
Алматинская область - 30,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 9,
Жамбылская область - 136,
Западно-Казахстанская область - 196,
Карагандинская область - 21,
Костанайская область - 17,
Павлодарская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 199.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1284696.