08:15, 30 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2,
город Алматы - 191,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 81,
Актюбинская область - 79,
Алматинская область - 80,
Атырауская область - 87,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 96,
Карагандинская область - 61,
Костанайская область - 42,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 64,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 218031.