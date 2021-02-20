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    08:15, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 860 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 144, город Алматы - 37, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 65, Алматинская область - 149, Атырауская область - 60, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область - 49, Костанайская область - 89, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 6, Павлодарская область - 103, Северо-Казахстанская область - 48, Туркестанская область - 3.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 190610.


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