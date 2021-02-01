08:15, 01 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 123,
город Алматы - 98,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 137,
Алматинская область - 152,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 67,
Костанайская область - 6,
Кызылординская область - 10,
Павлодарская область - 67,
Северо-Казахстанская область - 93,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 168768.