РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 25 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 8501 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 826,

    город Алматы - 2750,

    город Шымкент - 772,

    Акмолинская область - 265,

    Актюбинская область - 625,

    Алматинская область - 337,

    Атырауская область - 137,

    Жамбылская область - 780,

    Западно-Казахстанская область - 151,

    Карагандинская область - 294,

    Костанайская область - 422,

    Кызылординская область - 240,

    Мангистауская область - 363,

    Павлодарская область - 269,

    Северо-Казахстанская область - 121,

    Туркестанская область - 149.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 631501.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!