08:15, 25 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 8501 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 826,
город Алматы - 2750,
город Шымкент - 772,
Акмолинская область - 265,
Актюбинская область - 625,
Алматинская область - 337,
Атырауская область - 137,
Жамбылская область - 780,
Западно-Казахстанская область - 151,
Карагандинская область - 294,
Костанайская область - 422,
Кызылординская область - 240,
Мангистауская область - 363,
Павлодарская область - 269,
Северо-Казахстанская область - 121,
Туркестанская область - 149.
Итого выздоровевших в Казахстане - 631501.