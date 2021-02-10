08:15, 10 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 97,
город Алматы - 108,
город Шымкент - 23,
Акмолинская область - 209,
Алматинская область - 146,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 60,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 14,
Павлодарская область - 56,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 176744.