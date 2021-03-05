РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 05 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 82, город Алматы - 75, город Шымкент - 15, Акмолинская область - 81, Актюбинская область - 31, Алматинская область - 55, Атырауская область - 45, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 144, Карагандинская область - 46, Костанайская область - 77, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 83, Северо-Казахстанская область - 63.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 200440.


    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!