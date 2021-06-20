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    08:15, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 838 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 224,

    город Шымкент - 33,

    Акмолинская область - 15,

    Алматинская область - 30,

    Атырауская область - 10,

    Восточно-Казахстанская область - 69,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 122,

    Карагандинская область - 124,

    Костанайская область - 14,

    Кызылординская область - 16,

    Мангистауская область - 41,

    Павлодарская область - 65,

    Северо-Казахстанская область - 15,

    Туркестанская область - 45.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 384077.

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    Официальные источники (служебная)
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