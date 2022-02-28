08:15, 28 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 833 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6,
город Алматы - 246,
Акмолинская область - 108,
Алматинская область - 152,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 35,
Костанайская область - 48,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 71,
Северо-Казахстанская область - 82,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1267502.