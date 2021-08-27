08:15, 27 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 8285 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 835,
город Алматы - 2228,
город Шымкент - 595,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 162,
Алматинская область - 156,
Атырауская область - 553,
Восточно-Казахстанская область - 132,
Жамбылская область - 847,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 1208,
Костанайская область - 238,
Кызылординская область - 160,
Мангистауская область - 231,
Павлодарская область - 395,
Северо-Казахстанская область - 101,
Туркестанская область - 111.
Итого выздоровевших в Казахстане - 649534.