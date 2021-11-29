08:15, 29 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 827 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 137,
город Алматы - 102,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 79,
Актюбинская область - 17,
Алматинская область - 41,
Атырауская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 55,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 119,
Кызылординская область - 15,
Павлодарская область - 116,
Северо-Казахстанская область - 128,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 934813.