08:15, 20 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 819 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 138,
город Алматы - 146,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 71,
Актюбинская область - 38,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 58,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 84,
Карагандинская область - 57,
Костанайская область - 44,
Кызылординская область - 10,
Павлодарская область - 72,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 210449.