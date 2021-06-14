08:15, 14 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 227,
город Алматы - 183,
Акмолинская область - 9,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Западно-Казахстанская область - 19,
Карагандинская область - 108,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 38,
Павлодарская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 26,
Туркестанская область - 17.
Итого выздоровевших в Казахстане - 377642.