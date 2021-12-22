08:15, 22 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 86,
город Алматы - 95,
Акмолинская область - 64,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 18,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 111,
Костанайская область - 96,
Кызылординская область - 8,
Павлодарская область - 114,
Северо-Казахстанская область - 103,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 954772.