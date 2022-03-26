08:15, 26 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 797 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 16,
город Алматы - 38,
город Шымкент - 1,
Актюбинская область - 175,
Алматинская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 272,
Западно-Казахстанская область - 196,
Карагандинская область - 19,
Костанайская область - 21,
Мангистауская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 40.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1287757.