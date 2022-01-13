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    08:15, 13 Январь 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 197,

    город Алматы - 47,

    Акмолинская область - 34,

    Актюбинская область - 40,

    Алматинская область - 25,

    Атырауская область - 14,

    Восточно-Казахстанская область - 45,

    Жамбылская область - 13,

    Карагандинская область - 114,

    Костанайская область - 46,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 37,

    Северо-Казахстанская область - 171,

    Туркестанская область - 3.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 966588.

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    Официальные источники (служебная)
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