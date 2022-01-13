08:15, 13 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 197,
город Алматы - 47,
Акмолинская область - 34,
Актюбинская область - 40,
Алматинская область - 25,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 13,
Карагандинская область - 114,
Костанайская область - 46,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 171,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 966588.