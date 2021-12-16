08:15, 16 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 100,
город Алматы - 32,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 49,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 13,
Карагандинская область - 108,
Костанайская область - 175,
Кызылординская область - 5,
Павлодарская область - 69,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 951109.