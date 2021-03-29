08:15, 29 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 236,
город Алматы - 210,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 40,
Алматинская область - 73,
Атырауская область - 78,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 8,
Карагандинская область - 67,
Костанайская область - 10,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 28,
Северо-Казахстанская область - 5,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 217168.