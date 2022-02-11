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    08:15, 11 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 7866 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 242

    город Алматы - 1052

    город Шымкент - 37

    Акмолинская область - 901

    Актюбинская область - 148

    Алматинская область - 333

    Атырауская область - 262

    Восточно-Казахстанская область - 467

    Жамбылская область - 56

    Западно-Казахстанская область - 332

    Карагандинская область - 2911

    Костанайская область - 425

    Кызылординская область - 28

    Мангистауская область - 2

    Павлодарская область - 472

    Северо-Казахстанская область - 97

    Туркестанская область - 101


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1205671.

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