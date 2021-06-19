РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 778 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 102,

    город Алматы - 105,

    город Шымкент - 76,

    Акмолинская область - 35,

    Актюбинская область - 32,

    Алматинская область - 24,

    Атырауская область - 28,

    Восточно-Казахстанская область - 72,

    Западно-Казахстанская область - 24,

    Карагандинская область - 123,

    Костанайская область - 4,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 41,

    Павлодарская область - 87,

    Северо-Казахстанская область - 19,

    Туркестанская область - 2.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 383239.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!