08:15, 10 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 89,
город Алматы - 62,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 108,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 26,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 67,
Карагандинская область - 45,
Костанайская область - 100,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 129,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 203467.