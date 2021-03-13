РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 13 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    Нұр-Сұлтан қаласы - 84,

    Алматы қаласы - 211,

    Шымкент қаласы - 9,

    Ақмола облысы - 69,

    Ақтөбе облысы - 31,

    Алматы облысы - 59,

    Атырау облысы - 1,

    Шығыс Қазақстан облысы - 20,

    Жамбыл облысы - 11,

    Батыс Қазақстан облысы - 49,

    Қарағанды облысы - 56,

    Қостанай облысы - 66,

    Қызылорда облысы - 4,

    Маңғыстау облысы - 5,

    Павлодар облысы - 67,

    Солтүстік Қазақстан облысы - 22,

    Түркістан облысы - 8.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 205554.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!