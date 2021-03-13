08:15, 13 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
Нұр-Сұлтан қаласы - 84,
Алматы қаласы - 211,
Шымкент қаласы - 9,
Ақмола облысы - 69,
Ақтөбе облысы - 31,
Алматы облысы - 59,
Атырау облысы - 1,
Шығыс Қазақстан облысы - 20,
Жамбыл облысы - 11,
Батыс Қазақстан облысы - 49,
Қарағанды облысы - 56,
Қостанай облысы - 66,
Қызылорда облысы - 4,
Маңғыстау облысы - 5,
Павлодар облысы - 67,
Солтүстік Қазақстан облысы - 22,
Түркістан облысы - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 205554.