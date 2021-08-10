08:15, 10 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7702 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2094,
город Алматы - 876,
город Шымкент - 269,
Акмолинская область - 195,
Актюбинская область - 366,
Алматинская область - 623,
Атырауская область - 284,
Восточно-Казахстанская область - 67,
Жамбылская область - 315,
Западно-Казахстанская область - 121,
Карагандинская область - 942,
Костанайская область - 409,
Кызылординская область - 290,
Мангистауская область - 161,
Павлодарская область - 373,
Северо-Казахстанская область - 131,
Туркестанская область - 186.
Итого выздоровевших в Казахстане - 533329.