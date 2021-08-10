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    08:15, 10 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 7702 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 2094,

    город Алматы - 876,

    город Шымкент - 269,

    Акмолинская область - 195,

    Актюбинская область - 366,

    Алматинская область - 623,

    Атырауская область - 284,

    Восточно-Казахстанская область - 67,

    Жамбылская область - 315,

    Западно-Казахстанская область - 121,

    Карагандинская область - 942,

    Костанайская область - 409,

    Кызылординская область - 290,

    Мангистауская область - 161,

    Павлодарская область - 373,

    Северо-Казахстанская область - 131,

    Туркестанская область - 186.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 533329.

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    Официальные источники (служебная)
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