08:15, 06 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7696 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1887,
город Алматы - 2108,
город Шымкент - 582,
Акмолинская область - 189,
Актюбинская область - 166,
Алматинская область - 255,
Атырауская область - 258,
Восточно-Казахстанская область - 109,
Жамбылская область - 224,
Западно-Казахстанская область - 34,
Карагандинская область - 911,
Костанайская область - 202,
Кызылординская область - 217,
Мангистауская область - 128,
Павлодарская область - 144,
Северо-Казахстанская область - 145,
Туркестанская область - 137.
Итого выздоровевших в Казахстане - 507661.