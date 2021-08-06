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    08:15, 06 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 7696 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1887,

    город Алматы - 2108,

    город Шымкент - 582,

    Акмолинская область - 189,

    Актюбинская область - 166,

    Алматинская область - 255,

    Атырауская область - 258,

    Восточно-Казахстанская область - 109,

    Жамбылская область - 224,

    Западно-Казахстанская область - 34,

    Карагандинская область - 911,

    Костанайская область - 202,

    Кызылординская область - 217,

    Мангистауская область - 128,

    Павлодарская область - 144,

    Северо-Казахстанская область - 145,

    Туркестанская область - 137.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 507661.

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