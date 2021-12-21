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    08:15, 21 Декабрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 765 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 77,

    город Алматы - 32,

    Акмолинская область - 65,

    Актюбинская область - 13,

    Алматинская область - 13,

    Атырауская область - 14,

    Восточно-Казахстанская область - 17,

    Жамбылская область - 24,

    Западно-Казахстанская область - 43,

    Карагандинская область - 121,

    Костанайская область - 131,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 107,

    Северо-Казахстанская область - 81,

    Туркестанская область - 12.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 953971.

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