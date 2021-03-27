08:15, 27 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 241,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 48,
Атырауская область - 92,
Восточно-Казахстанская область - 30,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 40,
Карагандинская область - 72,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 37,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 215474.