08:15, 11 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1988,
город Алматы - 1713,
город Шымкент - 710,
Акмолинская область - 210,
Актюбинская область - 434,
Алматинская область - 294,
Атырауская область - 284,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 152,
Западно-Казахстанская область - 135,
Карагандинская область - 307,
Костанайская область - 322,
Кызылординская область - 205,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 360,
Северо-Казахстанская область - 151,
Туркестанская область - 146.
Итого выздоровевших в Казахстане - 540850.