08:15, 12 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7512 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2285,
город Алматы - 1186,
город Шымкент - 479,
Акмолинская область - 238,
Актюбинская область - 212,
Алматинская область - 330,
Атырауская область - 293,
Восточно-Казахстанская область - 103,
Западно-Казахстанская область - 138,
Карагандинская область - 835,
Костанайская область - 319,
Кызылординская область - 164,
Мангистауская область - 234,
Павлодарская область - 413,
Северо-Казахстанская область - 140,
Туркестанская область - 143.
Итого выздоровевших в Казахстане - 548362.