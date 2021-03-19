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    08:15, 19 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 95

    город Алматы - 189

    город Шымкент - 3

    Акмолинская область - 45

    Актюбинская область - 50

    Алматинская область - 94

    Атырауская область - 42

    Восточно-Казахстанская область - 16

    Жамбылская область - 9

    Западно-Казахстанская область - 44

    Карагандинская область - 68

    Костанайская область - 53

    Кызылординская область - 9

    Мангистауская область - 10

    Павлодарская область - 21

    Туркестанская область - 1


    Итого выздоровевших в Казахстане - 209630.

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    Официальные источники (служебная)
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