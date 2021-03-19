08:15, 19 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 95
город Алматы - 189
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 45
Актюбинская область - 50
Алматинская область - 94
Атырауская область - 42
Восточно-Казахстанская область - 16
Жамбылская область - 9
Западно-Казахстанская область - 44
Карагандинская область - 68
Костанайская область - 53
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 21
Туркестанская область - 1
Итого выздоровевших в Казахстане - 209630.