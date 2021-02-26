08:15, 26 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 86,
город Алматы - 59,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 62,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 64,
Атырауская область - 56,
Восточно-Казахстанская область - 32,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 72,
Карагандинская область - 42,
Костанайская область - 96,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 78,
Северо-Казахстанская область - 32,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 195121.