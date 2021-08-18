08:15, 18 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7416 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 687,
город Алматы - 1824,
город Шымкент - 739,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 511,
Алматинская область - 215,
Атырауская область - 489,
Восточно-Казахстанская область - 121,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 126,
Карагандинская область - 1112,
Костанайская область - 48,
Кызылординская область - 194,
Мангистауская область - 390,
Павлодарская область - 459,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 113.
Итого выздоровевших в Казахстане - 585298.