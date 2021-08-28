08:15, 28 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 660,
город Алматы - 2138,
город Шымкент - 620,
Акмолинская область - 279,
Актюбинская область - 76,
Алматинская область - 185,
Атырауская область - 481,
Восточно-Казахстанская область - 124,
Жамбылская область - 135,
Западно-Казахстанская область - 156,
Карагандинская область - 1344,
Костанайская область - 159,
Кызылординская область - 183,
Мангистауская область - 231,
Павлодарская область - 355,
Северо-Казахстанская область - 153,
Туркестанская область - 74.
Итого выздоровевших в Казахстане - 656887.