08:15, 05 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7276 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2018,
город Алматы - 1701,
город Шымкент - 289,
Акмолинская область - 186,
Актюбинская область - 324,
Алматинская область - 289,
Атырауская область - 257,
Восточно-Казахстанская область - 111,
Жамбылская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 62,
Карагандинская область - 1041,
Костанайская область - 303,
Кызылординская область - 99,
Мангистауская область - 147,
Павлодарская область - 107,
Северо-Казахстанская область - 167,
Туркестанская область - 125.
Итого выздоровевших в Казахстане - 499965.