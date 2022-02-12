08:15, 12 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7231 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 213
город Алматы - 1044
город Шымкент - 64
Акмолинская область - 877
Актюбинская область - 242
Алматинская область - 247
Атырауская область - 18
Восточно-Казахстанская область - 464
Жамбылская область - 62
Западно-Казахстанская область - 321
Карагандинская область - 2596
Костанайская область - 303
Кызылординская область - 51
Мангистауская область - 144
Павлодарская область - 517
Северо-Казахстанская область - 65
Туркестанская область - 3
Итого выздоровевших в Казахстане - 1212902.