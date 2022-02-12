РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 12 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 7231 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 213

    город Алматы - 1044

    город Шымкент - 64

    Акмолинская область - 877

    Актюбинская область - 242

    Алматинская область - 247

    Атырауская область - 18

    Восточно-Казахстанская область - 464

    Жамбылская область - 62

    Западно-Казахстанская область - 321

    Карагандинская область - 2596

    Костанайская область - 303

    Кызылординская область - 51

    Мангистауская область - 144

    Павлодарская область - 517

    Северо-Казахстанская область - 65

    Туркестанская область - 3


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1212902.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:30
    Более 4 млрд тенге оставалось на счету холдинга «Зерде» к моменту ликвидации
    Сегодня, 12:11
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!