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    08:15, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 7207 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 661,

    город Алматы - 1921,

    город Шымкент - 565,

    Акмолинская область - 284,

    Актюбинская область - 395,

    Алматинская область - 365,

    Атырауская область - 166,

    Восточно-Казахстанская область - 49,

    Жамбылская область - 177,

    Западно-Казахстанская область - 128,

    Карагандинская область - 1392,

    Костанайская область - 123,

    Кызылординская область - 144,

    Мангистауская область - 278,

    Павлодарская область - 340,

    Северо-Казахстанская область - 80,

    Туркестанская область - 139.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 680836.

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