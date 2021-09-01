08:15, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7207 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 661,
город Алматы - 1921,
город Шымкент - 565,
Акмолинская область - 284,
Актюбинская область - 395,
Алматинская область - 365,
Атырауская область - 166,
Восточно-Казахстанская область - 49,
Жамбылская область - 177,
Западно-Казахстанская область - 128,
Карагандинская область - 1392,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 144,
Мангистауская область - 278,
Павлодарская область - 340,
Северо-Казахстанская область - 80,
Туркестанская область - 139.
Итого выздоровевших в Казахстане - 680836.