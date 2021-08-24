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    08:15, 24 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 7184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 628,

    город Алматы - 1390,

    город Шымкент - 891,

    Акмолинская область - 263,

    Актюбинская область - 336,

    Алматинская область - 308,

    Атырауская область - 544,

    Восточно-Казахстанская область - 70,

    Жамбылская область - 220,

    Западно-Казахстанская область - 54,

    Карагандинская область - 1126,

    Костанайская область - 149,

    Кызылординская область - 203,

    Мангистауская область - 223,

    Павлодарская область - 419,

    Северо-Казахстанская область - 137,

    Туркестанская область - 223.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 623000.

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