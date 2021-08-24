08:15, 24 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 628,
город Алматы - 1390,
город Шымкент - 891,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 336,
Алматинская область - 308,
Атырауская область - 544,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 220,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 1126,
Костанайская область - 149,
Кызылординская область - 203,
Мангистауская область - 223,
Павлодарская область - 419,
Северо-Казахстанская область - 137,
Туркестанская область - 223.
Итого выздоровевших в Казахстане - 623000.