08:15, 29 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 718 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 45,
город Шымкент - 25,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 5,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 40,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 109,
Костанайская область - 58,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 99,
Северо-Казахстанская область - 94,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 958995.