08:15, 13 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 7144 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 525
город Алматы - 1364
город Шымкент - 259
Акмолинская область - 802
Алматинская область - 271
Атырауская область - 349
Восточно-Казахстанская область - 452
Жамбылская область - 68
Западно-Казахстанская область - 15
Карагандинская область - 1894
Костанайская область - 298
Кызылординская область - 47
Мангистауская область - 61
Павлодарская область - 505
Северо-Казахстанская область - 111
Туркестанская область - 123
Итого выздоровевших в Казахстане - 1220046.