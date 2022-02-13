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    08:15, 13 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 7144 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 525

    город Алматы - 1364

    город Шымкент - 259

    Акмолинская область - 802

    Алматинская область - 271

    Атырауская область - 349

    Восточно-Казахстанская область - 452

    Жамбылская область - 68

    Западно-Казахстанская область - 15

    Карагандинская область - 1894

    Костанайская область - 298

    Кызылординская область - 47

    Мангистауская область - 61

    Павлодарская область - 505

    Северо-Казахстанская область - 111

    Туркестанская область - 123


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1220046.

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